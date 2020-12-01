В Одессе зима начнется строго по календарю

Так, 1 декабря в Одессе ожидается налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, Видимость во время осадков 200-500 м, ночью порывы северного ветра 15-18 метров в секунду, передает Politeka.net

Как сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, такие погодные условия соответствуют 1 (желтому) уровню опасности.

Ночью в Одессе столбики термометров опустятся до 2-4 градусов ниже нуля, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

В области ночью и днем прогнозируется снег с дождем, гололедица. Видимость во время осадков составит 200-500 м, ночью возможны порывы северного ветра 15-18 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями патрульная полиция просит водителей быть внимательными за рулем и следить за дорожной обстановкой.

2 декабря в Одесской области будет облачно. Местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега. Ночью и утром гололед, гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

До этого мы сообщали, что в последний день осени в Одесской области выпал первый снег.

Соответствующими снимками делятся местные жители в социальных сетях.

Так, первому снегу уже порадовались жители Болграда и Измаила.

Напомним, что одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры

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