В Одессе мошенники регулярно обманывают доверчивых людей

О новых уловках рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Так, предприимчивый мужчина из Одессы придумал несложную схему наживы через интернет. 33-летний аферист через группу в Viber, предлагал купить игрушки из фанеры. Он утверждал, что игрушки будто бы сам делал. От покупателей мужчина требовал стопроцентную предоплату, однако после того, как деньги приходили на счет, блокировал номер покупателей, а сам товар не высылал. Таким образом он обманул более 20 человек и «заработал» на них около 17 тысяч гривен.

Еще одну схему наживы разработал 18 –летний одессит, он продавал имитационные купюры украинской гривны. Этот юноша обманывал людей при помощи группы в мессенджере Telegram, где предлагал несуществующий товар и также требовал стопроцентной предоплаты, однако заказ не высылал.

На удочку молодого афериста попались около 150 покупателей, которые отдали ему 120 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски в жилищах мошенников и изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, банковские карточки, сим-карты мобильных операторов и прочие вещественные доказательства их преступлений.

Если вину одесситов докажут, то их ждет тюремный срок за мошенничество.

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