Вы только гляньте, как замело

Как и обещали синоптики в Одессе и области пошел мокрый снег

Соответствующими кадрами делятся пользователи в соцсетях, передает Politeka.net

Так, в ночь на вторник 1 декабря снегом замело часть трассы Киев - Одесса.

На дорогу вывели снегоуборочную технику, которая расчищает снежные заносы, а заодно и посыпает смесью против обледенения дорожного покрытия.

Кроме того, на севере Одесской области выпал снег и когда жители проснулись рано утром, то обрадовались пусть небольшому, но снегопаду прямо в первый день зимы.

Стоит отметить, что вечером 30 ноября мокрый снег пролетал в Одессе. Его удалось заснять жителям Ленпоселка и Заставы. К сожалению, продлился он недолго и устилавший землю снег очень быстро таял.

А тем временем синоптики сообщили, что 1 декабря в Одессе ожидается налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, Видимость во время осадков 200-500 м, ночью порывы северного ветра 15-18 метров в секунду.

Как сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, такие погодные условия соответствуют 1 (желтому) уровню опасности.

Ночью в Одессе столбики термометров опустятся до 2-4 градусов ниже нуля, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

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