В первый день зимы после ночной метели и сильных порывов ветра, многие населенные пункты остались без электричества на Одесчине

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

В связи с ухудшением погоды (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) 30 ноября и 1 декабря в Одесской области обесточены 16 населенных пунктов.

Всего были обесточены 56 населённых пунктов в трёх областях. Кроме Одесской, пострадали Сумская (39) и Донецкая (1) области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тоже время метеорологи сообщили, что 1 декабря в Одессе ожидается налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, Видимость во время осадков 200-500 м, ночью порывы северного ветра 15-18 метров в секунду.

Такие погодные условия соответствуют 1 (желтому) уровню опасности.

Ночью в Одессе столбики термометров опустятся до 2-4 градусов ниже нуля, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

До этого мы писали, что в ночь на вторник 1 декабря снегом замело часть трассы Киев - Одесса.

На дорогу вывели снегоуборочную технику, которая расчищает снежные заносы, а заодно и посыпает смесью против обледенения дорожного покрытия.

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