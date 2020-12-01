В Одесской области полиция массово штрафует нарушителей карантина во время выходных

Так, за 28 и 29 ноября на территории Одесской области было составлено 307 протоколов за несоблюдение карантинных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Мобильные бригады прошлись по заведениями общественного питания, торговым центрам и другими субъектами хозяйственной деятельности. Кроме того, штрафовали за неношение масок в общественных местах и транспорте обычных граждан.

Полицейские составили 110 админпротоколов на должностных лиц и выписали 197 постановлений на граждан, которые нарушили масочный режим.

Пользователи в соцсетях тут же принялись комментировать карантинные рейды полиции. Многие из них отметили, что лучше бы правоохранители так боролись с преступностью. Некоторые одесситы с сарказмом подметили, что "наша полиция может только масочников гонять и старушек, продающих петрушку".

«Чтоб они так воров ловили, и с преступностью боролись!!»,

«Тем, что контрабанду возят фурами, вагонами тем протоколы пишите»,

«Всё теперь заживем, всех преступников поймали. Газ по 10 свет по 2,50 и локдаун. Управились»,

«Вы дармоеды! Вы сколько уже будете прожирать наши налоги. Займитесь делом, беспредел какой в городе творится, а они-то бабуль гоняют с петрушкой, то масочников»,

«А сколько грабежей и преступлений раскрыли?»,

«А в торговых центрах тоже проводили рейды?

Или только тех кто косточку не кидает штормим?»,

«А полицейских, когда штрафовать будут? Звонишь, что закладку делают - реакции 0 Распивают, орут и матерятся в 2 ночи - реакции 0», - высказались одесситы в сети.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны