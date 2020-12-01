Одесская область снова выбилась в лидеры по количеству зараженных китайской инфекцией
Только за последние сутки в регионе зафиксировано 889 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 45838 жителям Одессы и области. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на СНБО.
За сутки опасная инфекция унесла жизни 6 человек. Количество летальных случаев достигло 585. Вылечить удалось 9488 пациента, 35765 болеют, у 47620 подозревают вирус.
Также за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве(1799), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
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До этого мы сообщали, что в Одессе уже критически не хватает анестезиологов и реаниматологов для формирования врачебных бригад, которые лечат ковид-пациентов
Такое заявление сделала глава горздрава Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба.
По словам чиновницы, в городской больнице №5 на улице Троицкой из-за того, что болеют врачи, закрыли два отделения и одно в больнице №8. Существует большая проблема с анестезиологами и реаниматологами — они есть только в больнице №10 и в Еврейской. Также, есть небольшой резерв специалистов в больнице №11.
«Мы обратились в областной департамент здравоохранения, они обещали помочь с анестезиологами. Обращались также к руководителю кафедры, которая готовит анестезиологов — он обещал подыскать сотрудников»,— отметила Якименко.
Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."
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