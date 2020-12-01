Дороги Одесской области покрылись ледяной коркой из-за чего стало опасно по ним ездить

Льдом сковало автодороги преимущественно на юге Одесчины в Килийском, Беляевском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

В частности, в ледяном плену оказалась трасса Одесса-Рени. Здесь уже случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, пишет издание « УСИ » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Одна авария произошла на выезде из Сараты, недалеко от села Новоселовка.

Водителя автомобиля Ford занесло на обочину дороги и он застрял в грязи. Доставать машину помогали другие водители, из проезжавших мимо авто.

«Дорога скользкая. Я просто ехал, не скажу, что быстро. Меня начало заносить, я начал буксовать и застрял в болоте. Хорошо, что вот мужчина проезжал рядом и помог мне, а то я бы сам не выбрался, – рассказал журналистам мужчина.

В ГСЧС и синоптики призвали автомобилистов быть бдительными во время неблагоприятных метеорологических условий.

Также в ГСЧС сообщили, что из-за непогоды (обильного мокрого снега и сильного ветра) без света остались 56 населенных пунктов в Сумской, Одесской и Донецкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Только в Одесской области были обесточены 16 населенных пунктов.

До этого мы писали, что в ночь на вторник 1 декабря снегом замело часть трассы Киев - Одесса.

На дорогу вывели снегоуборочную технику, которая расчищает снежные заносы, а заодно и посыпает смесью против обледенения дорожного покрытия.

Напомним, что Одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры

Как сообщала Politeka, на Одесчине разгулялась зимняя непогода: сотни домов погрузились во тьму

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