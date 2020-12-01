В Одесской области мужчина зарезал родную мать, а потом вызвал полицию
Жуткое убийство произошло в одном из сел Тарутинского района, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net
Так, молодой человек приехал в гости к своей маме, и они решили отметить это дело за столом.
Во время застолья парень поссорился с матерью и в разгар конфликта схватил нож и всадил его в шею родственницы.
На следующее утро 27-летний сын обнаружил мать без признаков жизни и позвонил в полицию, однако он пытался убедить правоохранителей в том, что родственница умерла своей смертью.
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При этом судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от кровотечения в результате полученной травмы сосудов.
Теперь мужчину поместили под стражу по решению суда и ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы за умышленное убийство.
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С ним расправился мужчина-рецидивист, который имеет кучу судимостей.
Поздно вечером к 43-летнему местному жителю наведался сосед. Мужчины повздорили, затем гость стал размахивать кулаками, а потом ушел. После визита пострадавший получил черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов и кровотечения, и после этого умер.
Мертвое тело нашла его сожительница на следующий день.
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