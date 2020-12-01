В первый день зимы почти по всей Одесской области выпал снег
Фотографии заснеженных улиц размещают жители в социальных сетях, передает Politeka.net
Снежным покровом накрыло город Телодар, который находится всего в 40 километрах от Одессы.
Также обильным снегом замело улицы Подольска.
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В Любашевке снег идет с 8 часов утра и снежный покров составил 10 см.
Также снег выпал в южных районах Килийском, Измаильском, Ренийском.
Кроме того, ночью снегом укутало улицы поселка Николаевка. Когда жители проснулись, то увидели такую красоту.
До этого мы сообщали, что дороги Одесской области покрылись ледяной коркой из-за чего стало опасно по ним ездить.
Льдом сковало автодороги преимущественно на юге Одесчины в Килийском, Беляевском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.
В частности, в ледяном плену оказалась трасса Одесса-Рени. Здесь уже случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.
В ГСЧС и синоптики призвали автомобилистов быть бдительными во время неблагоприятных метеорологических условий.
Также в ГСЧС сообщили, что из-за непогоды (обильного мокрого снега и сильного ветра) без света остались 56 населенных пунктов в Сумской, Одесской и Донецкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Только в Одесской области были обесточены 16 населенных пунктов.
В ГСЧС и синоптики призвали автомобилистов быть бдительными во время неблагоприятных метеорологических условий.
Напомним, что Одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры
Как сообщала Politeka, на Одесчине разгулялась зимняя непогода: сотни домов погрузились во тьму
Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед