В Одессе на поселке Котовского сгорела квартира в многоэтажке
Из дома эвакуировали 14 взрослых и 3 ребенка, передает "culturemeter".
Загорелась квартира на 13 этаже шестнадцатиэтажки.
Спустя 30 минут после вызова на горячую линию “101” пожарные локализовали огонь, а еще спустя 20 минут ликвидировали полностью пожар на площади 10 кв. метров.
Домашнее имущество в квартире полностью уничтожено. Причина пожара устанавливается.
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