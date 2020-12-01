В Одессе на поселке Котовского сгорела квартира в многоэтажке

Из дома эвакуировали 14 взрослых и 3 ребенка, передает "culturemeter".

Загорелась квартира на 13 этаже шестнадцатиэтажки.

Спустя 30 минут после вызова на горячую линию “101” пожарные локализовали огонь, а еще спустя 20 минут ликвидировали полностью пожар на площади 10 кв. метров.

Домашнее имущество в квартире полностью уничтожено. Причина пожара устанавливается.

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С ним расправился мужчина-рецидивист, который имеет кучу судимостей.

Поздно вечером к 43-летнему местному жителю наведался сосед. Мужчины повздорили, затем гость стал размахивать кулаками, а потом ушел. После визита пострадавший получил черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов и кровотечения, и после этого умер.

Мертвое тело нашла его сожительница на следующий день.

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