В центре Одессы потерялся 5-летний мальчик во время прогулки
Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали на портале одесской полиции.
Так, правоохранители обнаружили заплаканного маленького ребенка в магазине на улице Екатерининской.
Малыш рассказал, что заблудился, когда играл с мамой в прятки на детской площадке.
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Сотрудники по делам детей отвели мальчика, чтобы обогреть и успокоить и одновременно отправились на поиски его матери.
Женщину они обнаружили в нескольких кварталах от места, где она разминулась с сыном. В беседе с полицейскими она объяснила, что сначала пыталась разыскать ребенка своими силами.
Когда копы передавали мальчика маме, то попросили его больше не убегать далеко во время игр, а маму призвали незамедлительно обращаться за помощью в «102».
До этого мы сообщали, что полиция Одесской области начала поиски 25-летней девушки, о которой нет известий уже три дня.
Так, жительница Теплодара Галина Паращак, 1995 года рождения, ушла из дома еще 27 ноября и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост 168 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.
В день исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны и кроссовки.
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