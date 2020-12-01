В центре Одессы потерялся 5-летний мальчик во время прогулки

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали на портале одесской полиции.

Так, правоохранители обнаружили заплаканного маленького ребенка в магазине на улице Екатерининской.

Малыш рассказал, что заблудился, когда играл с мамой в прятки на детской площадке.

Сотрудники по делам детей отвели мальчика, чтобы обогреть и успокоить и одновременно отправились на поиски его матери.

Женщину они обнаружили в нескольких кварталах от места, где она разминулась с сыном. В беседе с полицейскими она объяснила, что сначала пыталась разыскать ребенка своими силами.

Когда копы передавали мальчика маме, то попросили его больше не убегать далеко во время игр, а маму призвали незамедлительно обращаться за помощью в «102».

До этого мы сообщали, что полиция Одесской области начала поиски 25-летней девушки, о которой нет известий уже три дня.

Так, жительница Теплодара Галина Паращак, 1995 года рождения, ушла из дома еще 27 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 168 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны и кроссовки.

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