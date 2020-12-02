В Одесской области директора предприятия подозревают в завладении сотен тысяч
Так, за процессуального руководства прокуроров Измаильской местной прокуратуры сообщено о подозрении генеральному директору одного из частных предприятий в служебном подлоге и растрате 700 тыс грн бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-центр Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, директор присвоил средства во время капитального ремонта кровли учебного заведения в Килийском районе. В заведение недосчитались 700 тысяч. Установлено, что подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их.
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"Вследствие таких противоправных действий государству нанесен 700 тыс грн убытков. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Килийского отделения полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Нацполиции Украины.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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