В Одессе полицейские начали штрафовать водителей, которые бросают свои автомобили на местах парковки машин «скорой помощи» и блокируют им подъезд к больнице
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта, связи и организации движения.
В частности, на автохамов пожаловались медики городской больницы номер 5 на улице Троицкой. Припаркованные авто мешали проезду «скорых». В итоге было зафиксировано 12 административных нарушений.
По состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области выявлено 935 новых случая заражения.
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Общее число заболевших в регионе достигло 47920 человек. За прошедшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 человек. Всего летальных исходов за время пандемии - 609.
Выздоровели 2062 человек, 35249 болеют, у 48767 подозревают вирус.
До этого мы сообщали, что в одесских больницах пациенты умирают, потому что не хватает кислорода и медперсонала, а их мертвые тела по несколько часов лежат в палатах вместе с живыми пациентами.
Жуткие фотографии сделал родственник заболевших, который пришел в больницу №5 на улице Троицкой, где совсем недавно открыли новое отделение для пациентов с Ковид.
На шокирующих снимках видны тела умерших пациентов в палатах и коридорах.
Напомним, что в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры
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