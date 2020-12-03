В сети активно обсуждают вирусный коллапс, который настиг Одессу на фоне эпидемии

Об этом пишет Politeka.net

В Одессе и области пока не удается остановить распространение эпидемии ковид. Каждый день становится известно о сотнях новых случаев заражения. Власти уже давно говорят о том, что по всей стране нужно ввести тотальный карантин, который по их утверждениям, должен разорвать цепочку передачи инфекции.

Одесситы в социальных сетях также ведут обсуждение происходящего.

«Просветление наступит тогда, когда во власть придут серьезные, профессионалы, а не эта уличная шантрапа, которые пришли уничтожить нас»,

«Надо было летом Одессу закрыть»,

«Надо было летом , не устраивать курортный сезон. Что, трудно один год было прожить приезжим без моря? Завезли заразу в Одессу, а теперь конечно регион лихорадит»,

«Одеса догулялась. Теперь плата»,

«В конце концов от граждан, от каждого ничего не требуется непосильного, невозможного: надеть маску, соблюдать дистанцию, мыть чаще руки. Это что сложно? Мы сами себе делаем эту ситуацию!!! Очень жаль, что так»,

«В ответ горсовет устанавливает ёлку на полтора миллиона гривен»,

«Зато власть комментирует , что все хорошо, все под контролем»,

«Где же все под контролем, как нам всем рассказывают??? Посмотрите, что делается в больницах Одессы. Это просто ужасВрачам всем огромное спасибо. Всем одесситам крепкого здоровья, берегите себя»,

«Власть конечно бестолковая, но одесситы не меньше персонажи этой трагикомедии. 90 процентов жителей города объявили, что им мягко говоря нас*рать на все правила поведения и на своих же сограждан. Упертое "я не хочу, это все брехня" сплошь и рядом. Так как может быть другой результат. Я помню карантин в холеру 1970 года, так это совсем другие люди и совсем другая власть. Правда при совке свободы не было. Это правда! Не было, теперь есть»,

«Рано или поздно это должно было случиться, медицину развалили "реформами покращеня"Это не первый и не последний вирус, они всегда есть, и время от времени происходит всплеск», - высказывают свои мнения люди.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

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