В Одессе патрульный полицейский необоснованно напал на подростка и побил его
Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Так, во время патрулирования одного из районов города, полицейский остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.
В следствие избиения подросток получил многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом носа.
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот: "Красивее мамы будет"
Борющаяся с раком Заворотнюк у новогодней елки и в шубе вызвала фурор: "Вот так и живем..."
Дочь Ани Лорак растаяла от поцелуя "любовника" мамы, кадры семейной идиллии: "Дива и красавчик"
Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
В свою очередь прокуроры занялись этим делом и уже сообщили о подозрении правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции в превышении служебных полномочий с применением насилия.
При этом в ведомстве отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Государственного бюро расследований в Николаеве.
Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Одессе полицейские начали штрафовать водителей, которые бросают свои автомобили на местах парковки машин «скорой помощи» и блокируют им подъезд к больнице.
В частности, на автохамов пожаловались медики городской больницы номер 5 на улице Троицкой. Припаркованные авто мешали проезду «скорых». В итоге было зафиксировано 12 административных нарушений.
Напомним, что 5-летний ребенок потерялся в центре Одессы, фото: "играл с мамой в прятки на площадке"
Как сообщала Politeka, на одесский рынок ворвались силовики, территория окружена: что произошло
Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом..."