Копу грозит до 8 лет

В Одессе патрульный полицейский необоснованно напал на подростка и побил его

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Так, во время патрулирования одного из районов города, полицейский остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.

В следствие избиения подросток получил многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом носа.

В свою очередь прокуроры занялись этим делом и уже сообщили о подозрении правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции в превышении служебных полномочий с применением насилия.

При этом в ведомстве отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские начали штрафовать водителей, которые бросают свои автомобили на местах парковки машин «скорой помощи» и блокируют им подъезд к больнице.

В частности, на автохамов пожаловались медики городской больницы номер 5 на улице Троицкой. Припаркованные авто мешали проезду «скорых». В итоге было зафиксировано 12 административных нарушений.

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