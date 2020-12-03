На одесском промтоварном рынке «7 километр» полицейские и нацгвардейцы проводят рейды
Об этом сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как оказалось, правоохранители ищут нелегальных мигрантов.
«На 7км с утра пораньше миграционная служба при поддержке Национальной гвардии и полиции начала поиски нелегальных мигрантов»,- говорится в публикации.
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Ранее мы писали, что в Одессе полицейские начали штрафовать водителей, которые бросают свои автомобили на местах парковки машин «скорой помощи» и блокируют им подъезд к больнице.
В частности, на автохамов пожаловались медики городской больницы номер 5 на улице Троицкой. Припаркованные авто мешали проезду «скорых». В итоге было зафиксировано 12 административных нарушений.
Также мы сообщали, что одесская мэрия отменила почти весь общественный транспорт, который курсирует к промрынку «7 километр».
Запрет коснулся работы маршруток №4, 6, 7, 11, 18 и 23 на выходные дни.
Руководителям транспортных предприятий уже выдали распоряжения о запрете выпускать эти автобусы на маршруты в субботу и воскресенье.
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