На одесском промтоварном рынке «7 километр» полицейские и нацгвардейцы проводят рейды

Об этом сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как оказалось, правоохранители ищут нелегальных мигрантов.

«На 7км с утра пораньше миграционная служба при поддержке Национальной гвардии и полиции начала поиски нелегальных мигрантов»,- говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские начали штрафовать водителей, которые бросают свои автомобили на местах парковки машин «скорой помощи» и блокируют им подъезд к больнице.

В частности, на автохамов пожаловались медики городской больницы номер 5 на улице Троицкой. Припаркованные авто мешали проезду «скорых». В итоге было зафиксировано 12 административных нарушений.

Также мы сообщали, что одесская мэрия отменила почти весь общественный транспорт, который курсирует к промрынку «7 километр».

Запрет коснулся работы маршруток №4, 6, 7, 11, 18 и 23 на выходные дни.

Руководителям транспортных предприятий уже выдали распоряжения о запрете выпускать эти автобусы на маршруты в субботу и воскресенье.

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