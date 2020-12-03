В Одессе "ковидную" больницу, в которой разгорелся скандал из-за того, что умершие лежат рядом с живыми, взяли под охрану бойцы Нацгвардии
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Напомним, то в сеть просочились фотографии из больницы, на которых видно, как мертвые тела пациентов лежат в палатах и коридорах вместе с живыми.
Примечательно, что эти люди скончались не в реанимационных отделениях, а обычных палатах, потому что им не хватило кислорода.
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Снимки сделали родители супругов, которые сейчас являются пациентами больницы №5 на улице Троицкой.
После широкой огласки обезумевшие родственники заболевших начали штурмовать больницу. Люди пытались узнать, что с их родственниками, хотели передать медикаменты и другие личные вещи.
Врачи в свою очередь пытались отбиться от них, они не понимали, что им делать. В результате медикам пришлось обратиться за помощью к нацгвардейцам, после чего больницу взяли под охрану.
По состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области выявлено 935 новых случая заражения.
Общее число заболевших в регионе достигло 47920 человек. За прошедшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 человек. Всего летальных исходов за время пандемии - 609.
Выздоровели 2062 человек, 35249 болеют, у 48767 подозревают вирус.
Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."
Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые
Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры