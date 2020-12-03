В Одессе "ковидную" больницу, в которой разгорелся скандал из-за того, что умершие лежат рядом с живыми, взяли под охрану бойцы Нацгвардии

Об этом говорится в сюжете « ТСН » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, то в сеть просочились фотографии из больницы, на которых видно, как мертвые тела пациентов лежат в палатах и коридорах вместе с живыми.

Примечательно, что эти люди скончались не в реанимационных отделениях, а обычных палатах, потому что им не хватило кислорода.

Снимки сделали родители супругов, которые сейчас являются пациентами больницы №5 на улице Троицкой.

После широкой огласки обезумевшие родственники заболевших начали штурмовать больницу. Люди пытались узнать, что с их родственниками, хотели передать медикаменты и другие личные вещи.

Врачи в свою очередь пытались отбиться от них, они не понимали, что им делать. В результате медикам пришлось обратиться за помощью к нацгвардейцам, после чего больницу взяли под охрану.

По состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области выявлено 935 новых случая заражения.

Общее число заболевших в регионе достигло 47920 человек. За прошедшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 человек. Всего летальных исходов за время пандемии - 609.

Выздоровели 2062 человек, 35249 болеют, у 48767 подозревают вирус.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

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