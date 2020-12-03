Пользователи в соцсетях активно обсуждают «подарок», который сделали неизвестные в день рождения маршала Жукова в Одессе

Об этом пишет Politeka.net

Так, 1 декабря в сквере на проспекте Небесной сотни на постаменте от бюста маршалу Георгию Жукову поставили унитаз, завернутый в мусорный пакет.

Таким оригинальным образом одесситы решили поздравить советского полководца, который родился в этот день.

Пользователи соцсети тут же отреагировали на идею различными комментариями. Надо отметить, что многие комментарии были негативными.

«Умный полководец положил массу бойцов.... Почитайте про этого полководца»,

«Но разве это Одесситы делают? Хватит все сваливать на Одесситов. Где полиция? Что не отпечатков пальцев? И никто это не видел? Если бы хотя бы одного активиста взяли за жабры, больше никто этого не делал. И достаточно все списывать на Одесситов»,

«У них в голове то, что должно быть в унитазе»,

«У людей ничего святого пустая душа»,

«А где мэр? Он перед выборами предлагал вернуть проспекту старое название - Маршала Жукова»,

«Себе на голову пусть наденут, с такими вот уродами мы хотим, чтобы в стране был порядок»,

«Это хулиганство, за это надо наказывать. Интересно откуда у них деньги на все пакости которые они устраивают в городе и где полицаи, которые должны следить за порядком?»,

«Псих больницы же закрыли, а больных выпустили на улицу, вот и результат»,

«Полный даунизм. Жуков был личностью. Какой это не вам решать. А кто вы? Те, кто под покровом ночи творят мерзости?»,

«Кто не почитает предков у того нет будущего», - пишут в сети.

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