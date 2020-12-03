Появилась информация о том, что в Одессе не будет полного локдауна, его заменят на усиленный карантин

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Кабмине и Офисе президента.

Согласно предварительной информации, усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января, но при этом подчеркивается, что точных дат еще пока нет.

Источник в правительстве обратил внимание, что это один из трех-четырех возможных вариантов. Причиной выбора именно этого временного периода является спад деловой активности в стране после новогодних праздников.

Как рассказал собеседник издания на Банковой, идею об усилении ограничений уже после Нового года поддерживает президент Владимир Зеленский.

Ранее по СМИ гуляла информация, что даже если локдаун не будет введен на новогодние праздники, торжественные массовые мероприятия и празднования будут запрещены. Об усилении ограничений правительство обязано предупредить население минимум за неделю.

До этого мы сообщали, что в Украине отменили карантин выходного дня.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его заменят другими ограничениями.

Так, теперь на территории всей Украины будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

При этом он уточнил, что правительство отказалось от карантина выходного дня в связи с положительной динамикой.

"К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах", - рассказал премьер.

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