Такое происходит в парке Шевченко

В одной из больниц Одессы взрывоопасный кислород, который необходим для лечения ковид-пациентов, разогревают дуйкой

Соответствующие фотографии разместил телеграм-канал « Чеснок », передает Politeka.net

Снимки сделаны в бывшей городской больнице №3, которая расположена на Лидерсовском бульваре.

На них можно наглядно увидеть, как кислород разогревают дуйкой.

«Вот таким устройством разогревают кислород в больнице в парке Шевченко. Если отключить дуйку, то кислород превратится в жидкость и его не смогут подавать больным»,- говорится в публикации.

В телеграм-канале отмечают, что этот способ очень опасен, из-за чего там дежурит машина охранной компании «Антикиллер».

Обратим внимание, что кислород является сильным окислителем. Большинство горючих веществ и материалов при контакте с ним могут загореться или взорваться. Это может произойти еще и от высокого давления внутри баллона или нагрева.

До этого мы сообщали, что городской больнице Одессы №5 на улице Троицкой в коридорах умирают люди.

Заболевшие скончались не в реанимационных отделениях, а обычных палатах, потому что им не хватило кислорода и медицинского персонала.

Снимки сделали родители супругов, которые сейчас являются пациентами этой больницы.

После широкой огласки на входе поставили нацгвардейцев, видимо, чтобы больше люди не смогли делать такие фотографии.

Напомним, что одесситы штурмуют "ковидную" больницу, угодившую в скандал, видео: бойцов Нацгвардии подняли по тревоге

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