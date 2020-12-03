В Одессе вопросами здравоохранения будут заниматься люди, которые не имеют медицинского образования

В частности, постоянной комиссией по вопросам здравоохранения будет руководить Виталий Саутенков (ОПЖЗ). Помогать ему будут в этом Левон Никогосян («Доверяй делам»), Ирина Куценко («Доверяй делам») и Андрей Вагапов («Европейская Солидарность»).

Примечательно, что только один из них - Левон Никогосян имеет медицинское образование.

Интересной фигурой в этой комиссии является Ирина Куценко-Есенович. Сама депутатша от «Доверяй делам» является юристом по образованию.

Весной этого года соратницу Труханова внесли в базу «Миротворца» после её поста в Фейсбуке. В публикации депутат горсовета призывала пойти на Пасху в церковь, несмотря на карантин и пандемию опасного коронавируса, который забрал жизни более полтора миллиона людей во всём мире.

Сайт «Миротворец» посчитал соратницу Труханова "провокатором, осуществляющим осознанные действия, направленные на распространение смертельно-опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массовое заражение граждан Украины".

Кроме того, Есенович обвинила президента Украины Владимира Зеленского и его команду в том, что они увеличили штрафы за нарушения правил дорожного движения. Вот только изменили их не в Украине, а в Российской Федерации, но видимо Есенович живет в какой-то другой стране.

По состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области выявлено 935 новых случая заражения.

Общее число заболевших в регионе достигло 47920 человек. За прошедшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 человек. Всего летальных исходов за время пандемии - 609.

Выздоровели 2062 человек, 35249 болеют, у 48767 подозревают вирус.

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