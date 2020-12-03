Нужно быть осторожнее на дорогах

В пятницу в Одессе синоптики прогнозируют туман и моросящий дождь, а по области гололед

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одессе облачная погода продержится весь день. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Синоптики сообщили, что ночью и утром , что на город опуститься туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 6-8°граудсов выше нуля.

По Одесской области будет наблюдаться облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, слабый гололед.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла, на юге до 12°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы писали, что дороги Одесской области покрылись ледяной коркой из-за чего стало опасно по ним ездить.

Льдом сковало автодороги преимущественно на юге Одесчины в Килийском, Беляевском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

В частности, в ледяном плену оказалась трасса Одесса-Рени. Здесь уже случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.

Одна авария произошла на выезде из Сараты, недалеко от села Новоселовка.

Синоптики призвали автомобилистов быть бдительными во время неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, что Одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры

Как сообщала Politeka, на Одесчине разгулялась зимняя непогода: сотни домов погрузились во тьму

Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед