А тем временем родственники рассказали много чего интересного

Громкий скандал в одесской больнице , где мертвые тела лежали рядом с живыми, продолжает набирать обороты

«Ковидная» больница №5 на улице Троицкой оказалась в эпицентре скандала, после того, как в сеть попали фотографии, на которых видно, как в палатах рядом с больными и даже в коридорах лежат тела умерших от коронавируса.

После этого больницу чуть не взяли штурмом родственники пациентов. Поэтому у медучреждении выставили охрану из нацгвардейцев.

На ситуацию в срочном порядке отреагировала глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева назвав снимки «фейком».

Однако, то что фотографии настоящие подтвердил работник скорой помощи, пишет « Думская ».

Он рассказал, что во время госпитализации пациентов в больницу ему приходилось видеть накрытые одеялами трупы, которые лежали в коридорах и даже в палатах в больнице на Троицкой.

«Это медучреждение не готово к подобной нагрузке. Там нет подходящего помещения, где можно хранить такое количество тел. Больница на Троицкой всегда была неврологического профиля, поэтому так часто пациенты там не умирали. А теперь смертность, увы, немаленькая», — говорит медик.

Кроме того, много чего интересного рассказал журналистам родственник пациентов Иван Кудрявский. Его теща и тесть лечатся в этой больнице.

«Мертвые люди лежали просто в комнатах и затем под вечер начали появляться на коридорах. То есть, понимаете ситуацию – больные приехали лечиться, получать первую помощь, а у них в соседних комнатах лежат мертвые, которых не вывозят, – рассказал мужчина.

Он отметил, что из-за умерших образовалась настоящая паника, люди начали переживать за себя. Люди звонили на горячую линию Министерства здравоохранения, обращались к медперсоналу, которого катастрофически не хватает.

«Один-два доктора и две-три медсестры на 200 пациентов. К концу дня понедельника началась какая-то реакция, и трупы убрали. На сегодняшний день их в палатах и коридорах нет», — сообщил он журналистам.

Другой родственник добавил, что многие медики ушли на больничный, так как испугались заразиться, а у новых сотрудников не хватает опыта.

«Многие врачи и медсестры ушли на больничный, боятся заразиться. Набрали новых работников, которые ни капельницу поставить нормально не могут, ни укол сделать. Там все плохо», — рассказал родтвенник.

После скандала в больницу №5 была направлена комиссия из Киева, а министр здравоохранения Максим Степанов поручил новоназначенному губернатору Одесской области Сергею Гриневецкому разобраться в ситуации.

Напомним, что одесситы штурмуют "ковидную" больницу, угодившую в скандал, видео: бойцов Нацгвардии подняли по тревоге

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