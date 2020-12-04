В одном из районов Одессы горел торговый павильон
Происшествие случилось рано утром 4 декабря на улице Ивана и Юрия Лип, 39 – возле пересечения с улицей Инглези. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 04:03.
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Горело отдельно стоящее здание магазина. Пожарные локализовали огонь в 4:19 и ликвидировали в 04:25 на общей площади 20 метров квадратных.
К счастью, погибших и пострадавши в результате ЧП нет.
В ведомстве отметили, что павильон практически сгорел, однако пожарные успели спасти имущество на 500 тыс. грн. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ДСНС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Ранее мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского сгорела квартира в многоэтажке
Из дома эвакуировали 14 взрослых и 3 ребенка.
Загорелась квартира на 13 этаже шестнадцатиэтажки.
Спустя 30 минут после вызова на горячую линию “101” пожарные локализовали огонь, а еще спустя 20 минут ликвидировали полностью пожар на площади 10 кв. метров.
Домашнее имущество в квартире полностью уничтожено. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии
Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий
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