В сети появилось новое видео происходящего возле одесской больницы №5 на улице Троицкой, которая оказалась в эпицентре скандала

Кадры сделали местные журналисты издания 048.ua (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видно видно, как около больницы выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи. Один из водителей сообщил, что все машины привезли людей на КТ легких, чтобы подтвердить диагноз. Новые автомобили подъезжали с интервалом от 15 до 30 минут. Фельдшер и водитель скорой помощи говорят, что работы у них действительно много.

Одна из женщин, которая привезла заболевшего отца, рассказала о непростой ситуации в больнице. По ее словам, медперсонала критически не хватает, к больным никто не подходит.

«Там твориться тихий ужас. Никто из медперсонала не подходит, вызвать врача невозможно. Врачи бросают трубку, в красной зоне вообще телефонов нет. В 11 часов еще никто не приходил. У отца печет в груди, пульс 100, высокое давление, прошу сделать какие-то сердечные уколы, я всё передала. Некому. Мы приехали не в тяжёлом состоянии, но они доведут нас до этого», - рассказала одесситка.

По состоянию на утро 4 декабря в регионе зафиксировано еще 1211 новых случаев китайской инфекции. Это на 276 случаев больше, чем днем ранее.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 49 131 человек.

За прошлые сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 20 пациентов. Всего умерших от инфекции – 629 человек.

Выздоровели 13208 жителей Одесской области, 35294 болеют, у 49702 подозревают коронавирус.

Напомним, что одесситы штурмуют "ковидную" больницу, угодившую в скандал, видео: бойцов Нацгвардии подняли по тревоге

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

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