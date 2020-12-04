В Одесской области разоблачили сотрудницу банка, которая снимала деньги с личных счетов клиентов

46-летняя сотрудница банка в Беляевской районе в течении двух лет злоупотребляла своим служебным положением и обворовывала клиентов. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.

По данным следствия, она писала фиктивные заявления на выдачу наличных от имени клиентов и получала по ним деньги.

Таким способом работница банка сумела присвоить более 150 тысяч гривен.

Ей сообщили о подозрении в служебной подделке, присвоении имущества и несанкционированных действиях с информацией.

Если вину женщины докажут, ей грозит тюремный срок от 3 до 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Не так давно мы сообщали что предприимчивый мужчина из Одессы придумал несложную схему наживы через интернет. 33-летний аферист через группу в Viber, предлагал купить игрушки из фанеры. Он утверждал, что игрушки будто бы сам делал. От покупателей мужчина требовал стопроцентную предоплату, однако после того, как деньги приходили на счет, блокировал номер покупателей, а сам товар не высылал. Таким образом он обманул более 20 человек и «заработал» на них около 17 тысяч гривен.

Еще одну схему наживы разработал 18 –летний одессит, он продавал имитационные купюры украинской гривны. Этот юноша обманывал людей при помощи группы в мессенджере Telegram, где предлагал несуществующий товар и также требовал стопроцентной предоплаты, однако заказ не высылал.

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