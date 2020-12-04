Масштабная поломка на трубопроводе оставила целый город без воды в Одесской области

Так, во всем городе Черноморске вот уже целые сутки нет водоснабжения из-за прорыва трубы в центральном коллекторе. Авария случилась ближе к вечеру 3 декабря.

Специалисты обещали вернуть подачу воды в квартиры горожан в 11 часов дня 4 декабря, однако этого не случилось. Теперь говорят, что воду включат после обеда.

Пока спасатели на двух пожарных машинах развозят техническую воду по улицам Черноморска.

К слову, без воды остались 216 многоэтажных домов. Ремонтные работы проводит аварийная бригада КП «Чорноморськводоканал».

До этого мы сообщали, что уже со следующего года по всей Украине могут повыситься тарифы на холодную воду.

Как известно, единого тарифа на воду по Украине нет - цена зависит от области и даже от города. Соответственно, и повышение тарифов в городах происходит независимо друг от друга. Сейчас известно, что цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%. Последний раз тарифы пересматривали в феврале этого года.

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