Закон уже приняли в Верховной Раде

Пострадавшим от ужесточения карантина предпринимателям будут выплачивать по 8 тысяч гривен

Соответствующий законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса в период карантинных ограничений уже одобрила Верховная Рада в пятницу, 4 декабря.

Всего его поддержали 297 народных избранников.

Согласно документу, одноразовую материальную помощь получат лица со страховкой, которые могут потерять доход целиком или частично в случае ужесточения карантинных мер. Деньги им выплатят за счет бюджетных средств.

Размер выплаты составит 8 тысяч гривен. Также предусматривается выплата одноразовой денежной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных трудящихся.

Предприниматели сферы общепита смогут получить господдрежку во время действия карантина, а также в течении шести месяцев после того как он окончится.

В тоже время стало известно, кто не сможет претендовать на выплату:

Наемные работники, за которых не начислен единый соцвзнос за третий квартал 2020 года, получающие зарплату больше 30 тысяч гривен в месяц и работающие по совместительству.

ФЛП у которых государственная регистрация и уплата ЕСВ составляет менее трех месяцев.

Субъекты у которых имеется задолженность по единому социальному взносу на момент вступления закона в силу.

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