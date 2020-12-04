На дороге в Одесской области произошло ДТП, в котором погибли животные

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось в темное время суток в Болградском районе.

Лихач на автомобиле ехал и не заметил, как пастух перегонял через дорогу отару овец. В результате он совершил на них наезд. Известно, что пастух уцелел после аварии, а вот некоторым животным не повезло, они погибли под колесами иномарки.

Подробности происшествия устанавливаются.

До этого мы сообщали, что на автодороге Киев-Одесса произошла авария с человеческими жертвами.

ДТП случилось в четверг, 3 декабря, на 389 этой трассы в Великомихайовском районе Одесской области.

Два легковых автомобиля столкнулись возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.

По данным инспекторов, автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.

В полиции устанавливают личности погибших и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По одной из версий, авария случилась вследствие ухудшения погодных условий и, соответственно, состояния дорожного покрытия.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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