В Одессе водитель иномарки выехал на встречу, протаранил мусорный бак, а затем перевернулся

Серьезная авария с пострадавшими произошла днем на поселке Таирово. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Одессы, передает Politeka.net

По данным инспекторов, автомобиль Chevrolet двигался по Люстдорфской дороге, а другой автомобиль Mazda выезжала из переулка. На мокрой дороге водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Mazda, затем въехал в мусорный бак и перевернулся.

Обоих водителей транспортных средств госпитализировали в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проверяет водителей на состояние алкогольного опьянения.

Кроме того, стало известно об еще одной аварии. Она произошла на пересечении проспекта Добровольского и улицы Кишиневской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, двигаясь по проспекту Добровольского, поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault.

В результате этого легковушки столкнулись. От удара автомобиль Renault отбросило на тротуар. 45-летняя женщина, которая была за рулем этого автомобиля, получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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