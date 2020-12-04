Одесситам сообщили, как отразиться тотальный карантин на работе общественного транспорта

Как передает Politeka.net, заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 4 декабря.

Глава правительства пообещал, что в случае введения жесткого карантина закрывать междугороднее и международное сообщение не будут.

«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сообщил Шмыгаль.

В тоже время премьер отметил, что ужесточать карантин в Украине до конца декабря не намерены.

Он убежден, что медицинская система пока справляется с наплывом заболевших. На данном этапе рассматривается вариант введения локдауна в январе.



«Правительство имеет четкое представление того, как действовать дальше. Мы продолжаем ежедневно следить за медицинской системой, ведем диалог с регионами касательно оптимальных и сбалансированных мер, продвигаем инициативы для поддержки бизнеса», — отметил Шмыгаль.

А тем временем в Одесской области неуклонно растет число заболевших ковид.

По состоянию на утро 4 декабря в регионе зафиксировано еще 1211 новых случаев китайской инфекции. Это на 276 случаев больше, чем днем ранее.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 49 131 человек.

За прошлые сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 20 пациентов. Всего умерших от инфекции – 629 человек.

Выздоровели 13208 жителей Одесской области, 35294 болеют, у 49702 подозревают коронавирус.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

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