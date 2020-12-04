Одесситам сообщили, как отразиться тотальный карантин на работе общественного транспорта

Как передает Politeka.net, заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 4 декабря.

Глава правительства пообещал, что в случае введения жесткого карантина закрывать междугороднее и международное сообщение не будут.

«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сообщил Шмыгаль.

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В тоже время премьер отметил, что ужесточать карантин в Украине до конца декабря не намерены.

Он убежден, что медицинская система пока справляется с наплывом заболевших. На данном этапе рассматривается вариант введения локдауна в январе.

«Правительство имеет четкое представление того, как действовать дальше. Мы продолжаем ежедневно следить за медицинской системой, ведем диалог с регионами касательно оптимальных и сбалансированных мер, продвигаем инициативы для поддержки бизнеса», — отметил Шмыгаль.

карантин, транспорт, украинцы

А тем временем в Одесской области неуклонно растет число заболевших ковид.

По состоянию на утро 4 декабря в регионе зафиксировано еще 1211 новых случаев китайской инфекции. Это на 276 случаев больше, чем днем ранее.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 49 131 человек.

коронавирус, больница

За прошлые сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 20 пациентов. Всего умерших от инфекции – 629 человек.

Выздоровели 13208 жителей Одесской области, 35294 болеют, у 49702 подозревают коронавирус.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

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