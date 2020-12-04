Нужно быть аккуратнее на дорогах

На выходных в Одессе синоптики прогнозирую ветреную и туманную погоду, а по области ударит мороз, на дорогах будет гололед

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В субботу по Одессе будет облачно весь день, однако осадков не предвидеться. Ночью и утром туман.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду

Температура ночью и днем +3…+6 градусов.

По Одесской области - облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, на севере слабый гололед.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью и днем 4-9 °С тепла, на севере от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье с утра и до самого вечера небо в Одессе будет оставаться ясным. Без осадков.

Днем после обеда усилится восточный ветер 9-14 метров в секунду, местами порывы, до 15-18 метров в секунду.

Температура ночью и днем 0-5 °С тепла, ночью на севере области ударят морозы до -5 градусов.

Несмотря на то, что 4 и 5 декабря осадков не ожидается, в большинстве районов Одесской области на дорогах будет гололед, поэтому водителям нужно быть очень внимательными и не превышать скорость, дабы не спровоцировать аварию.

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