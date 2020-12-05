По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зарегистрировано 13 825 новых случая заражения китайским вирусом

Об этом Politeka стало известно из данных системы мониторинга СНБО.

Общее количество зараженных вирусом в Украине возросло до 801 716 человек. В антилидерах Киев, Харьковская, Львовская и Одесская области.

Так, в Одесской области обнаружили 1015 новых случая вируса. Всего в регионе 50 146 случаев COVID-19. Погибли 649 больных (за сутки плюс 20 человек), выздоровели 14 255 пациентов (плюс 1047 за сутки). Продолжают болеть 35 242 человека.

коронавирус, больница, скорая помощь

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Отметим, что Одесская область на данный момент входит в тройку лидеров по темпу роста заболеваемости COVID-19 в Украине, и больницы Одессы уже практически не принимают инфицированных.

Чтобы освободить койки для новых пациентов, больных, которые ранее поступили в больницы с коронавирусом выписывают с кислородной зависимостью.

Об этом заявила волонтер Екатерина Ножевникова, которая помогает больным с ковид, в эфире программы «Право на власть».

коронавирус, больница

Кроме того, в Одессе не хватает медиков: больных лечат врачи даже узких направлений – гинекологи, кардиологи и другие. Но такая проблема существует не только в Одессе, а везде в Украине.

Об этом рассказала одесский волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.