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Ранее мы писали, что одесситам сообщили, как отразиться тотальный карантин на работе общественного транспорта.
Заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 4 декабря.
Глава правительства пообещал, что в случае введения жесткого карантина закрывать междугороднее и международное сообщение не будут.
«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сообщил Шмыгаль.
В тоже время премьер отметил, что ужесточать карантин в Украине до конца декабря не намерены.
Он убежден, что медицинская система пока справляется с наплывом заболевших. На данном этапе рассматривается вариант введения локдауна в январе.
«Правительство имеет четкое представление того, как действовать дальше. Мы продолжаем ежедневно следить за медицинской системой, ведем диалог с регионами касательно оптимальных и сбалансированных мер, продвигаем инициативы для поддержки бизнеса», — отметил Шмыгаль.
Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч
Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"
Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.