В Черном море порывы ветра достигают до 16 метров в секунду

Волны вздымаются до двух метров, а температура воздуха колеблется от нуля до трех градусов по Цельсию.

Кадры поражающей стихии опубликовал портал Depo.Одесса.

Ранее мы писали, что одесситам сообщили, как отразиться тотальный карантин на работе общественного транспорта.

Заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 4 декабря.

Глава правительства пообещал, что в случае введения жесткого карантина закрывать междугороднее и международное сообщение не будут.

«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сообщил Шмыгаль.

В тоже время премьер отметил, что ужесточать карантин в Украине до конца декабря не намерены.

Он убежден, что медицинская система пока справляется с наплывом заболевших. На данном этапе рассматривается вариант введения локдауна в январе.

«Правительство имеет четкое представление того, как действовать дальше. Мы продолжаем ежедневно следить за медицинской системой, ведем диалог с регионами касательно оптимальных и сбалансированных мер, продвигаем инициативы для поддержки бизнеса», — отметил Шмыгаль.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.