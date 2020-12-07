Рано утром на одесском побережье в Затоке огонь уничтожил базу отдыха «Черноморские зори»

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сигнал о пожаре поступил на спецлинию "101" в 5:37, в понедельник 7 декабря. Прибыв на место, спасатели увидели, как пламя охватило четыре одноэтажных деревянных домика базы отдыха «Черноморские зори».

Пожар смогли потушить только через полтора часа. Всего выгорело более 500 квадратных метров.

Несмотря на серьезные масштабы возгорания, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших, так как база отдыха сезонного типа.

В Службе чрезвычайных ситуаций говорят, что здания могли поджечь. Именно такая предварительная версия происшествия.

В тушении были задействованы 21 спасатель и три пожарные машины.

Очевидцы в соцсетях также поделились кадрами огенного ЧП.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского сгорела квартира в многоэтажке.

Из дома эвакуировали 14 взрослых и 3 ребенка.

Загорелась квартира на 13 этаже шестнадцатиэтажки.

Спустя 30 минут после вызова на горячую линию “101” пожарные локализовали огонь, а еще спустя 20 минут ликвидировали полностью пожар на площади 10 кв. метров.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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