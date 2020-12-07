Без жертв не обошлось

На дороге в Одесской области произошла смертельная авария, в результате два трупа

Так, вечером в воскресенье, 6 декабря, в селе Новая Шибка Захарьевского района водитель иномарки наехал на телегу, запряженную конем. Подробности ДТП сообщили на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Столкновение легкового автомобиля Opel с телегой произошло на закругленном участке дороги.

В полиции говорят, что лошадь неуправляемо выбежала навстречу автомобилю. К сожалению, без жертв не обошлось.

В аварии погиб 69-летний водитель иномарки и животное. Они скончались на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

До этого мы сообщали, что лихач на иномарке протаранил отару овец, которые переходили дорогу.

Происшествие случилось в темное время суток в Болградском районе.

Водитель на автомобиле ехал и не заметил, как пастух перегонял через дорогу отару овец. В результате он совершил на них наезд. Известно, что пастух уцелел после аварии, а вот некоторым животным не повезло, они погибли под колесами иномарки.

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ДТП случилось на 389 км этой трассы в Великомихайовском районе Одесской области.

Там столкнулись два легковых автомобиля возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка. Автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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