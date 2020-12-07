На дороге в Одесской области произошла смертельная авария, в результате два трупа
Так, вечером в воскресенье, 6 декабря, в селе Новая Шибка Захарьевского района водитель иномарки наехал на телегу, запряженную конем. Подробности ДТП сообщили на портале одесской полиции, передает Politeka.net
Столкновение легкового автомобиля Opel с телегой произошло на закругленном участке дороги.
В полиции говорят, что лошадь неуправляемо выбежала навстречу автомобилю. К сожалению, без жертв не обошлось.
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В аварии погиб 69-летний водитель иномарки и животное. Они скончались на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
До этого мы сообщали, что лихач на иномарке протаранил отару овец, которые переходили дорогу.
Происшествие случилось в темное время суток в Болградском районе.
Водитель на автомобиле ехал и не заметил, как пастух перегонял через дорогу отару овец. В результате он совершил на них наезд. Известно, что пастух уцелел после аварии, а вот некоторым животным не повезло, они погибли под колесами иномарки.
Также мы писали, что на автодороге Киев-Одесса произошла авария с человеческими жертвами.
ДТП случилось на 389 км этой трассы в Великомихайовском районе Одесской области.
Там столкнулись два легковых автомобиля возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка. Автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.
Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео
А еще Politeka писала, что в сети показали кадры масштабной аварии на дороге в Одессе: "вылетел на встречку и перевернулся"
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