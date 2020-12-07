В Одессе зараженные пациенты не имеют сил бороться с инфекцией и просят эвтаназию

Тему вирусного коллапса в одесских больницах продолжает поднимать волонтер, которая помогает ковид-пациентам, Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net

Она поведала историю больной девушки, которая уже потеряла отца, а теперь ухаживает за своей тяжелобольной матерью.

"У молодой девушки отец уже умер. Мама в реанимации на высоком потоке. Девушка сама болеет. Но упросила врачей и ее пустили к маме. Она сидит около нее двое суток. Она поит ее из трубочки, меняет памперс и держит за руку. Потому что маме страшно, но она не может уже сказать ни слова. В какой-то момент девушка расплакалась и сказала: я попросила врачей дать что-то, чтобы мама не мучилась. Но мне сказали в нашей стране так не делают. Я падаю с ног. У меня воспаление. Я не знаю, что делать", – написала Ножевникова на своей странице в Фейсбук.

Также она рассказала, что в палатах практически каждый день умирают люди, так как в больницах катастрофически не хватает врачей и медсестре. Даже если пациента удаётся госпитализировать в медучреждение, за ним некому ухаживать. Ножевникова рассказал о других случаях.

"Лариса Павловна проживает с сестрой и мамой 95 лет. Все болеют. Маме вызывали несколько раз скорую, но госпитализировать ее не могут, ибо она лежачая. И в больнице ей не смогут оказать должный уход – не хватает сотрудников", – обратила внимание она.

"Это происходит прямо сейчас. В нашем городе. В 21 веке", – возмутилась волонтер.

Напоследок Ножевникова обратилась к жителям Одессы с просьбой соблюдать карантинные ограничения и не забывать носить маску.

"Носите маски. Соблюдайте дистанцию. Мест в городе практически уже нет. Попасть в сортировочную больницу становится уже опасным для жизни. Берегите стариков... Таких тяжелых больных, как мама этой девочки, которая сама уже готова умереть рядом с мамой, просто некуда будет класть – анестезиологов и реаниматологов в этой стране слишком долго уничтожали", – написала она.

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