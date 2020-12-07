Настоящая зима пришла в Одессу

В понедельник, 7 декабря в некоторых районах города начал идти снег, а на море поднялся сильнейший шторм. Пока малозаметный снег, но зато не мокрый, удалось заснять журналистам издания « Пушкинская ».

На кадрах можно увидеть мелкий снежок в основном у бордюров и на поверхности автомобилей.

«Море сегодня тоже неспокойное. Оно даже начало «дымиться» из-за перепада температур. Правда, не у самого берега: стена пара начинается примерно в километре от него и тянется до самого горизонта», - говорят журналисты.

Синоптики предупреждали, что новая неделя принесет в Одессу снежную бурю, мороз, шторм, дождь, а на затем долгожданное потепление.

Всё дело в том, что в начале недели Одесса окажется под влиянием сибирского антициклона.

Согласно прогнозу, 7 декабря, в Одессе будет очень холодно. Метеорологи даже объявили штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра до 15-18 метров в секунду.

По Одессе и области облачно. Во второй половине дня возможен снег.

В Одессе температура днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла, ночью 2-4 °С мороза.

На улицах будет очень небезопасно – правоохранители попросили местных жителей по возможности ограничить свои перемещения по городу.

Напомним, что Одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры

Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

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