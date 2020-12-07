В городе Черноморске Одесской области эвакуировали жильцов многоквартирного дома и оцепили территорию из-за угрозы взрыва

Происшествие случилось в понедельник, 7 декабря, сообщает местное издание 04868.com.ua .

По данным СМИ, в одном из подъездов дома на улице Парусной жители увидели боевую гранату, о ней они сообщили в полицию.

На место срочно приехали полицейские, взрывотехники, сотрудники по чрезвычайным ситуация города Черноморска, они оцепили близлежащую территорию и приступили к эвакуации жильцов квартир.

После обследования пиротехники нашли странный предмет и, как оказалось, это был муляж ручной гранаты.

До этого мы сообщали, что волна массовых минирований с новой силой прокатилась по Одессе, на этот раз под удар попали учебные заведения.

Так, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании сразу 10 одесских школ.

Накануне полиция получила похожее сообщение о минировании 5 гимназий, которые находятся в разных районах города.

А еще днем ранее «разминировать» пришлось 4 школы. Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивается.

Глава департамента образования Елена Буйневич прокомментировала инцидент в соцсетях.

«Очередные игры негодяев. Гимназии 2,4,6,8 детей выводят. Маленькие ждут родителей. Первую «минируют» во второй раз, хотя школа закрыта на карантин. Что же. Воспринимать каждое такое сообщение будем как настоящее. Школы отрабатывают навыки эвакуации. Не хватает слов», - написала чиновница.

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