В Одесской области полиция отправилась на поиски больной женщины, которая ушла из дома и пропала
Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.
Так, на днях в Березовском районе к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала об исчезновении своей матери. Встревоженная дочь сообщила, что ее 51-летняя мать после болезни уходит из дома в неизвестном направлении. Они описала приметы родственницы и стражи порядка преступили к поискам.
Они обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую.
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Женщину обнаружили на автобусной остановке и вернули родственникам целой и невредимой.
До этого мы сообщали, что 58-летний житель Одессы поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса.
В розыск был объявлен Черняк Олег Петрович, 1962 года рождения.
Мужчина примерно с 12:00 до 15:00 вышел из автобуса на перекрестке дорог на Шабо и Беленькое (возле ж/д переезда) и с тех пор местонахождения его было не известно.
Также мы сообщали, что спустя неделю полицейские обнаружили 15-летнюю школьницу, которая исчезла на Одесчине.
18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей.
Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы.
В результате беглянку разыскали у знакомых.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
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