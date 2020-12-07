В Одесской области полиция отправилась на поиски больной женщины, которая ушла из дома и пропала

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.

Так, на днях в Березовском районе к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала об исчезновении своей матери. Встревоженная дочь сообщила, что ее 51-летняя мать после болезни уходит из дома в неизвестном направлении. Они описала приметы родственницы и стражи порядка преступили к поискам.

Они обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую.

Женщину обнаружили на автобусной остановке и вернули родственникам целой и невредимой.

До этого мы сообщали, что 58-летний житель Одессы поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса.

В розыск был объявлен Чер­няк Оле­г Пет­ро­вич, 1962 го­да рож­де­ния.

Мужчина при­мер­но с 12:00 до 15:00 вы­шел из ав­то­буса на пе­рек­рес­тке до­рог на Ша­бо и Бе­лень­кое (воз­ле ж/д пе­ре­ез­да) и с тех пор местонахождения его было не известно.

Также мы сообщали, что спустя неделю полицейские обнаружили 15-летнюю школьницу, которая исчезла на Одесчине.

18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей.

Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы.

В результате беглянку разыскали у знакомых.

Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно

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