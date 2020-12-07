Переходила дорогу не в том месте

Вблизи Одессы водитель иномарки отправил на тот свет женщину, которая перебегала дорогу

Авария случилась поздно вечером два дня назад на Овидиопольской дороге, возле рынка «7-й километр», сообщила пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель BMW сбил женщину-пешехода на неосвещенном участке дороги. Пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью и умерла до приезда скорой помощи.

Позже выяснилось, что это жительница Николаевской области, которой было 45 лет.

По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте.

Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Автомобиль до постановления суда будет находиться на штрафплощадке.

Еще один смертельный наезд в Одессе случился на днях на Ленпоселке.

Поздно вечером на улице Магистральной мужчина шел вдоль дороги по неосвещенному участку, когда на него наехал неизвестный автомобиль. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

В тоже время автомобилист, который сбил пешехода, с места ДТП скрылся.

Кроме того, авария случилась рано утром 3 декабря возле гипермаркета «Идеал», что на улице Бугаевской.

Там водитель «Рено» сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

На место вызвали бригаду скорой помощи. О состоянии пострадавшей информации нет.

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