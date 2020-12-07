Очень скользко на дорогах

Не успел в Одессе выпасть первый снег, как усложнилась обстановка на дорогах

Кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Из-за небольших осадков в виде снега на дорогах образовался гололед. Дороги и тротуары скользкие из-за чего в разных районах города произошло уже немало аварий.

К примеру, возле Таировского кладбища перевернулся автомобиль.

Некоторые автомобилисты не успели поменять летнюю резину на зимнюю, из-за чего их машины попросту вылетали на обочину, другие сталкивались со встречными авто.

Были и такие водители, которые не попали в дорожно-транспортную аварию, но вернуться домой им оказалось очень сложно. Автомобили просто не хотели ехать в нужном направлении и их приходилось толкать вручную.

Возле рынка "7 километр" затруднен проезд, там образовалась огромная пробка, из-за нескольких аварий, в том числе и с участием маршруток.

Коммунальщики заявляют, что с самого утра они посыпают тротуары и дороги, однако автомобилисты жалуются на то, что дороги очень скользкие.

Синоптики предупреждали, что новая неделя принесет в Одессу снежную бурю, мороз, шторм, дождь, а на затем долгожданное потепление.

Всё дело в том, что в начале недели Одесса окажется под влиянием сибирского антициклона.

Согласно прогнозу, 7 декабря, в Одессе будет очень холодно. Метеорологи даже объявили штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра до 15-18 метров в секунду.

По Одессе и области облачно. Во второй половине дня возможен снег.

В Одессе температура днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла, ночью 2-4 °С мороза.

На улицах будет очень небезопасно – правоохранители попросили местных жителей по возможности ограничить свои перемещения по городу.

Напомним, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео

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