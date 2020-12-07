Пригласил друга в гости, а потом мужчины поссорились

В Одессе мужчина зарезал будущего кума

Инцидент с трагическими последствиями случился в понедельник, 7 декабря. О нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Всё началась с того, что одессит позвал друга в гости обсудить будущие крестины ребенка и предложил ему стать крестным отцом. В ходе встречи мужчины поссорились и хозяин, схватив нож со стола, нанес им удар прямо в грудь. Ранение оказалось смертельным.

После инцидента приехала скорая помощь и медики констатировали смерть 41-летнего мужчины. Они обратились в полицию и стражи порядка кинулись на поиски возможного убийцы.

Его задержали в нескольких кварталах от своего дома.

В беседе с копами задержанный признался, что набросился на будущего кума с ножом из-за «безосновательных слов о том, что он плохой семьянин».

В ходе обысков в квартире подозреваемого полиция изъяла вещественные доказательства и отправила их на экспертизу. Мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вину его докажут, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, в Одесской области мужчина зарезал родную мать, а потом вызвал полицию. Жуткое убийство произошло в одном из сел Тарутинского района.

Так, молодой человек приехал в гости к своей маме, и они решили отметить это дело за столом, а потом поссорились.

Сын всадил нож в шею родственницы, а потом позвонил в полицию и пытался убедить копов в том, что мать умерла своей смертью.

При этом судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от кровотечения в результате полученной травмы сосудов.

Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на прохожего: подробности случившегося

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