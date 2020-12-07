В Одесской области произошло ДТП, которое только чудом обошлось без пострадавших – женщина посетила поликлинику вместе с автомобилем

Инцидент случился на выходных в городе Измаиле. О нем рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Так, автомобиль KIA въехал прямо в двери городской поликлиники, в результате чего серьезное повреждение получило медучреждение.

В полиции отметили, что с утра женщина, не выбрав безопасную скорость движения и не оценив дорожную обстановку, преодолев три ступеньки, совершила столкновение со зданием. При этом автоледи сама отделалась сильным испугом.

В соцсетях иронически прокомментировали странное ДТП.

«Кто-то хотел попасть в поликлинику без очереди и «заехал» через главный вход»,

«По всей видимости автоледи заскочила за таблеточками», - пишут пользователи сети.

До этого мы сообщали, что вблизи Одессы водитель иномарки отправил на тот свет женщину, которая перебегала дорогу.

Авария случилась поздно вечером два дня назад на Овидиопольской дороге, возле рынка «7-й километр».

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель BMW сбил женщину-пешехода на неосвещенном участке дороги. Пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью и умерла до приезда скорой помощи.

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