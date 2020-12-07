Во вторник, 8 декабря, по Одессе будет действовать штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и гололеда

Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Весь день в городе будет держаться облачная погода, временами синоптики обещают небольшие осадки. На дорогах сохранится слабый гололед, гололедица.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью и днем от 1 мороза до 1 °С тепла.

По Одесской области прогнозируется облачность. Небольшие осадки. Местами слабый гололед, гололедица.

Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура: ночью 1-6 °С мороза, местами до 3 °С тепла, днем от 3 °С мороза до 2 °С тепла, на юге до 6 °С тепла.

На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица

Ранее мы уже писали, что небольшой снежок стал причиной больших проблем на дорогах в Одессе. Автомобилисты оказались не подготовлены к зиме из-за чего по всему городу наблюдалось огромное число дорожно-транспортных происшествий.

К примеру, возле Таировского кладбища перевернулся автомобиль. Некоторые водители не успели поменять летнюю резину на зимнюю, из-за чего их машины попросту вылетали на обочину, другие сталкивались со встречными авто. Были и такие водители, которые не попали в аварию, но вернуться домой им оказалось очень сложно. Автомобили просто не хотели ехать в нужном направлении и их приходилось толкать вручную.

Напомним, что Одесскую область укрыло первым снегом за день до зимы: завораживающие кадры

Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед