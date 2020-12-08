Одесскую область продолжает кошмарить вирус, пришедший из Китая - больных всё больше, койко-мест не хватает, скорые едут по несколько часов, а пациенты задыхаются от нехватки кислорода

На прошлой неделе городская больница №5 в Одессе оказалась в эпицентре скандала - из-за критической нехватки медицинского тела умерших не успевали выносить из палат и отделения, они лежали рядом с живыми пациентами.

Издание Обозреватель ссылаясь на данным в.и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского пишет, что на лечения одного пациента в отделении интенсивной терапии выделено 45 тыс. грн, в обычном отделении лечение стоит 12 тыс. грн.

Сейчас в Одесской области пациентов с ковид-19 принимают 18 больниц, из них 15 получают средства из "коронавирусного" пакета, остальные – ждут заключения договоров.

Но с госпитализацией в Одессе и регионе по-прежнему сложно.

Как рассказала известный волонтер Катерина Ножевникова, забирают только тяжелых пациентов и то не всегда.

В тоже время одна из семейных врачей Одессы поведала, чтобригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов приходиться ждать очень долго.

«Мало того, за результатами ПЦР мы ездим сами в лабораторию, со списком! Оказывается, в 21-м веке отправить на е-мейл не получается. Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо. Первичка захлебывается и больницы тоже", – сообщил медик и попросил не указывать ее имя.

Самая катастрофическая ситуация наблюдается в городской больнице №5 на улице Троицкой. Громкий скандал с мертвыми телами, которые не успевали выносить из отделения привел, как объяснила Ножевникова, только к увольнению начмеда и всё.

"Там все пока плохо, ничего не решилось. Пациентам до сих пор дают списки с лекарствами, концентраторов не хватает, за кислородом очереди. Самая большая проблема – нехватка персонала. Даже к живым не успевают подходить, а вынести тело – это как минимум три человека нужно. Их просто нет", – откровенно рассказала она.

Сами пациенты также не лестно отзываются об этом больнице. Своими рассказами они делиться в соцсетях.

Так, одесситка Зоя Колесник утверждает, что в этой клинике нет операционной и реанимации. На всю больницу несколько врачей и медсестёр. Это вообще не больница по большому счету, а манипуляционная. Там нет даже санитаров нет. Всё делают медики и родственники больных.

"Если состояние больного критически ухудшается, то все, хана. Там точно не откачают. Зачем туда вообще людей везут, умирать что ли?", - написала она.

«Лежу прямо сейчас в 5 больнице на четвёртом этаже, и так как я на ногах – а здесь таких мало – часто бегаю вниз в аптеку. Спускаешься вниз купить лекарства, прямо возле аптеки труп пролежал с 6:00 до 13:00! Потом прямо в нашем отделении по дороге в туалет тоже пол дня пролежал. Сегодня спускаюсь в аптеку – спрятали труп за лифтом. На третьем этаже в туалете мужчина умер, лежал прямо там тоже пол дня!!! Вчера познакомились – сегодня его нет. Медперсонала катастрофически не хватает! Они не успевают физически помочь самым сложным. Врач появляется только утром, врача в отделении просто нет! Пока ищут, вызывают реаниматора или врача, люди умирают!", - рассказала Лариса Рыбакова.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.