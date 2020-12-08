Полиция объявила в розыск юную жительницу Одессы, которая пропала, находясь на восьмом месяце беременности

Об исчезновении 17-летней Оксаны Башиловой рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

Известно, что девушка вышла из дома еще полторы недели назад и до сих пор о ней нет никаких вестей. Проживает она в Киевском районе.

Пропавшая была одета в синюю куртку и черные джинсы. Ростом Башилова примерно 160-165 сантиметров, глаза синие, волосы светло-русые.

Девушка пребывает на восьмом месяце беременности.

В полиции призвали с любой информацией относительно пропавшей просьба обращаться по телефону: (048) 766-90-34 или на линию 102.

До этого мы сообщали, что в Одесской области полиция отправилась на поиски больной женщины, которая ушла из дома и пропала.

Так, на днях в Березовском районе к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала об исчезновении своей матери. Встревоженная дочь сообщила, что ее 51-летняя мать после болезни уходит из дома в неизвестном направлении. Они описала приметы родственницы и стражи порядка преступили к поискам.

Копы обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую.

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