В Одесской области неадекватный мужчина подрался с полицейскими и натравил на них овчарку

Подробности рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Происшествие случилось на днях в Овидиопольском районе.

Патрульные получили вызов о домашнем насилии и выехали по указанному адресу, однако по приезду на разборки их ждал «сюрприз».

Неадекватный мужчина, увидев, что за ним приехали правоохранители, на одного из них натравил овчарку, а на других напал с кулаками.

В результате драки есть пострадавшие - это 32-летний полицейский, который получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевой кости и носа, а также закрытый перелом фаланги пальцев левой руки.

В свою очередь, его 25-летний напарник, отбиваясь от агрессивной собаки, вынужден был застрелить животное из табельного оружия.

Дебоширу объявили подозрение по части 2 статьи 345 УК за насилие в отношении правоохранителя. Отдельно полиция даст подозреваемому правовую оценку по поводу избиения его бывшего родственника.

Кроме того, по факту использования полицейским огнестрельного оружия руководство главного управления полиции проведет служебное расследование.

Ранее мы писали о похожем случае, в котором пострадашими оказались соседи неадеквата.

Так, в городе Южном Одесской области мужчина натравил собаку на своих соседей, а также разбил им стекло в автомобиле.

Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на прохожего: подробности случившегося

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