Неблагоприятная обстановка на одесских дорогах из-за гололеда привела к аварии с трагическими последствиями

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Жугули» случилось рано утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск. О нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа и следователь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы уже писали, что небольшой снежок стал причиной больших проблем на дорогах в Одессе. Автомобилисты оказались не подготовлены к зиме из-за чего по всему городу наблюдалось огромное число дорожно-транспортных происшествий.

К примеру, возле Таировского кладбища перевернулся автомобиль. Некоторые водители не успели поменять летнюю резину на зимнюю, из-за чего их машины попросту вылетали на обочину, другие сталкивались со встречными авто. Были и такие водители, которые не попали в аварию, но вернуться домой им оказалось очень сложно. Автомобили просто не хотели ехать в нужном направлении и их приходилось толкать вручную.

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