В одесской больнице скончался подросток, который пострадал в результате взрыва гранаты
Две недели медики военного госпиталя боролись за жизнь 17-летнего парня, который нашел гранату, и она взорвалась у него в руках. Однако врачи оказались бессильными и вот теперь печальную новость сообщил родственник погибшего – одесский волонтер и сотрудник БФ “Добрый Самарянин” Роман Медяник, передает Politeka.net
“Максима уже нет с нами. Мы сделали всё, что в наших силах. Укрепи Боже родителей”, - написал он.
Напомним, что 26 ноября парень, который работал пастухом нашелна окраине поселка Сарата боевую гранату РГД-5. Подросток решил ее осмотреть, однако случилось несчастье, боеприпас взорвался у него в руках.
"Перевернутые авто, пробки и десятки аварий": Одесса переживает транспортный коллапс из-за гололеда, видео
Счастливый Горбунов похвастался семейной идиллией с Осадчей: «Намного лучше, чем в "Танцах" с Тиной»
Каменских без штанов и стыда дала жару на парковке: «Ого, ляхи»
Беда произошла с новой женой Остапчука, в дом звезд прибыла скорая помощь: кадры с места события
Юноша получил многочисленными оскольчатые ранениния рук, ног, живота и лица, его в очень тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ампутировали руку.
Всё это время он находился в реанимации.
До этого мы писали, что в Одесской области компания детей играла боевой гранатой.
Несчастного случая удалось избежать благодаря пограничнику Евгению Чабану, который вовремя заметил «игрушку» у детей и отобрал ее.
Охранник рубежа обратил внимание, что предмет, которым играла детвора, был очень похож на боевую гранату.
Напомним, что подозрительный конверт по почте наделал шума в Одессе, съехались полиция и спасатели: известно, что внутри
Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"
Также Politeka писала, что в Одессе лишили жизни мужчину за хвастовство: кадры трагедии и подробности