Всё это время мальчик был в тяжелом состоянии

В одесской больнице скончался подросток, который пострадал в результате взрыва гранаты

Две недели медики военного госпиталя боролись за жизнь 17-летнего парня, который нашел гранату, и она взорвалась у него в руках. Однако врачи оказались бессильными и вот теперь печальную новость сообщил родственник погибшего – одесский волонтер и сотрудник БФ “Добрый Самарянин” Роман Медяник, передает Politeka.net

“Максима уже нет с нами. Мы сделали всё, что в наших силах. Укрепи Боже родителей”, - написал он.

Напомним, что 26 ноября парень, который работал пастухом нашелна окраине поселка Сарата боевую гранату РГД-5. Подросток решил ее осмотреть, однако случилось несчастье, боеприпас взорвался у него в руках.

Юноша получил многочисленными оскольчатые ранениния рук, ног, живота и лица, его в очень тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ампутировали руку.

Всё это время он находился в реанимации.

До этого мы писали, что в Одесской области компания детей играла боевой гранатой.

Несчастного случая удалось избежать благодаря пограничнику Евгению Чабану, который вовремя заметил «игрушку» у детей и отобрал ее.

Охранник рубежа обратил внимание, что предмет, которым играла детвора, был очень похож на боевую гранату.

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